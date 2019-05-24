Бакаев: "Обида на Карреру - это несерьезно"

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Бакаев: "Обида на Карреру - это несерьезно"
Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев заявил, что у него нет обид на бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру из-за недостатка игровой практики.

"Обида? Это несерьезно. Было неприятно, потому что всегда хочу играть, тем более были надежды, что мне действительно дадут шанс. Потом тебя не выпускают… Но я продолжал работать и старался доказать, что достоин. Рабочий процесс", - приводят слова Бакаева российские СМИ.

Напомним, что хавбек вернется в "Спартак" в летнее трансферное окно, по окончании срока аренды в "Арсенале".

В нынешнем сезоне 22-летний Бакаев провел за "Арсенал" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.

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