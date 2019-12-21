Бакаев объяснил, почему не покупает себе автомобиль

Теги спартак москвазелимхан бакаев

Бакаев объяснил, почему не покупает себе автомобиль

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев назвал причину отказа от приобретения личного автомобиля.

"Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе", - сказал Бакаев.

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" уволила Монтеллу

"Фиорентина" уволила Монтеллу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов