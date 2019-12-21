Бакаев объяснил, почему не покупает себе автомобиль
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев назвал причину отказа от приобретения личного автомобиля.
"Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе", - сказал Бакаев.
В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: "Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым. | http://soccernews.ru
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|19
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|Тамбов
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