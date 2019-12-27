Бакаев объяснил провальный старт "Спартака" в этом сезоне
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев порассуждал о кризисе, который настиг "красно-белых" в конце августа и длился более месяца.
"У нас был тяжёлый месяц, когда "Спартак" проводил игры каждые два дня - с "Туном", ЦСКА, "Брагой", "Зенитом"... Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался спад. Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно, а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее. Посмотрите, как играют сейчас в Европе: английские клубы обыгрывают.
Потом сразу же проиграли "Зениту", пошли травмы. Тут спад и начался. И это не отговорка, всё это реально сказалось. Когда проигрываешь несколько важных матчей подряд, это подкашивает, становится очень неприятно. Раньше у меня такое случалось только в "Спартаке-2", но это всё-таки другой уровень. Когда к тебе на каждый матч приходят 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается... В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвёл. Становится стыдно", - сказал 23-летний футболист.
В текущем сезоне Бакаев сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
По итогам 19 туров "красно-белые" занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону вылета всего на 4 очка.
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|Краснодар
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|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
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|19
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|6
|Арсенал Тула
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|25
|7
|Уфа
|19
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|8
|Динамо Москва
|19
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|9
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|10
|Спартак Москва
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|Ахмат
|19
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