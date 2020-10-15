Бакаев опубликовал фото с Оздоевым и дзюдоистом Халмурзаевым

Хавбек "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев сфотографировался с игроком "Зенита" Магомедом Оздоевым и дзюдоистом Хасаном Халмурзаевым.

"Всегда приятно встретить вдали от малой родины своих братьев-земляков! Со мной на фото люди, которые достигли невероятных высот в своих видах спорта и которые вдохновляют тысячи мальчишек на ведение здорового образа жизни", - написал Бакаев в инстаграме.

Сборная России продолжает возглавлять группу 3 в Лиге В, опережая венгров на одно очко.

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