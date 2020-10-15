Бакаев опубликовал фото с Оздоевым и дзюдоистом Халмурзаевым

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Бакаев опубликовал фото с Оздоевым и дзюдоистом Халмурзаевым

Хавбек "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев сфотографировался с игроком "Зенита" Магомедом Оздоевым и дзюдоистом Хасаном Халмурзаевым.

"Всегда приятно встретить вдали от малой родины своих братьев-земляков! Со мной на фото люди, которые достигли невероятных высот в своих видах спорта и которые вдохновляют тысячи мальчишек на ведение здорового образа жизни", - написал Бакаев  в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всегда приятно встретить вдали от малой родины своих братьев-земляков! Со мной на фото люди, которые достигли невероятных высот в своих видах спорта и которые вдохновляют тысячи мальчишек на ведение здорового образа жизни. Далла аьттув боаккхалба шун кегий нах дикача хьаман т1ехь! Далла барт ца1 болба вай! #ингушетия #кавказ #друзья #братья #спорт #Россия #спартак #Бакаев #Оздоев #Халмурзаев

Публикация от Zelimkhan Bakaev (@z10bakaev)

 

Сборная России продолжает возглавлять группу 3 в Лиге В, опережая венгров на одно очко.

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