Бакаев останется в "Спартаке"

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев не перейдет в "Динамо" в это трансферное окно, сообщает "СЭ".

Напомним, "Спартак" хотел получить за футболиста 12 миллионов евро. "Динамо" же рассчитывало взять игрока в аренду с правом выкупа. "Красно-белые" были готовы рассматривать только вариант с опцией обязательной покупку полузащитника после окончания аренды.

Зимнее трансферное окно закрывается в России сегодня.