Бакаев останется в "Спартаке"

Теги зелимхан бакаевспартак москвадинамо москватрансферы

Бакаев останется в "Спартаке"Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев не перейдет в "Динамо" в это трансферное окно, сообщает "СЭ".

Напомним, "Спартак" хотел получить за футболиста 12 миллионов евро. "Динамо" же рассчитывало взять игрока в аренду с правом выкупа. "Красно-белые" были готовы рассматривать только вариант с опцией обязательной покупку полузащитника после окончания аренды. 

Зимнее трансферное окно закрывается в России сегодня.

В сезоне 2020/2021 Бакаев сыграл 21 матч за "Спартак". В его активе один гол и семь результативных передач.

Читать также: "Спартак" дозаявил Гулиева на вторую часть сезона РПЛ. Он не играл больше года | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" в невероятном матче вырвал победу над "Бенфикой"

"Арсенал" в невероятном матче вырвал победу над "Бенфикой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов