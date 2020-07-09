Бакаев отправился со "Спартаком" на матч с "Сочи", несмотря на дисквалификацию

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Бакаев отправился со "Спартаком" на матч с "Сочи", несмотря на дисквалификацию

"Спартак" отправился на матч 28-го тура РПЛ с "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с командой на встречу вылетел хавбек Зелимхан Бакаев, который пропускает встречу из-за дисквалификации. 

В Сочи отправились и Самюэль Жиго с Романом Зобниным. Оба отбыли дисквалификацию и смогут помочь команде.

11 июля "Спартак" на выезде сыграет с "Сочи" в рамках 28-го тура РПЛ. Начало игры - в 20:30 (мск).

После 27 туров РПЛ "красно-белые" занимают 7 место в турнирной таблиице.

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