Бакаев отправился со "Спартаком" на матч с "Сочи", несмотря на дисквалификацию

"Спартак" отправился на матч 28-го тура РПЛ с "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с командой на встречу вылетел хавбек Зелимхан Бакаев, который пропускает встречу из-за дисквалификации.

В Сочи отправились и Самюэль Жиго с Романом Зобниным. Оба отбыли дисквалификацию и смогут помочь команде.

#Спартак отправился в Сочи



Вместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счету желтую карточку и пропустит субботнюю игру.#Силавединстве pic.twitter.com/LT6FzM83p6 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 9, 2020

11 июля "Спартак" на выезде сыграет с "Сочи" в рамках 28-го тура РПЛ. Начало игры - в 20:30 (мск).

После 27 туров РПЛ "красно-белые" занимают 7 место в турнирной таблиице.

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