Бакаев отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы

Фото: инстаграм Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал исключение московского клуба из Лиги Европы.

"Зря ли мы бились с "Наполи" и "Лестером"? Ничего зря не проходит, все нормально", - приводит слова Бакаева Sport24.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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