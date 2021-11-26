Фото: инстаграм Бакаева/Автор неизвестен

Хавбек московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев поделился мнением о результатах жеребьевки стыков квалификации ЧМ-2022.

В полуфинале национальная команда сыграет дома против Польши, а в случае победы примут на своем стадионе кого-то из пары Швеция — Чехия.

"Жеребьевку смотрел на телефоне. Были готовы к любому сопернику: не думаю, что на стадии плей-офф остались слабые команды.

Оппоненты крепкие, в составе каждой сборной много классных футболистов. Так что будет очень непросто, но очень интересно. Очень ровная четверка, поэтому решающую роль однозначно сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадет на ЧМ. Поэтому нам надо максимально эффективно использовать сборы и набрать лучшую форму.

Два матча дома — просто огромнейший плюс. При своих болельщиках мы точно будем играть сильнее. Хочется, чтобы мы все вместе это сделали — попали на чемпионат мира!", — приводит слова Бакаева пресс-служба РФС.

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