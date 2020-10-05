Бакаев поделился впечатлениями от вызова в сборную России

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Бакаев поделился впечатлениями от вызова в сборную России

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев высказался по поводу своей адаптации в сборной России.

Россия проведет товарищеский матч со Швецией (8 октября) и игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

"Адаптировался быстро, тем более много знакомых было. Сейчас уже полностью адаптирован. Будем дальше работать, прогрессировать", - сказал Бакаев в интервью пресс-службе сборной.

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