Бакаев предостерег "Спартак" от недооценки "Краснодара"

Фото инстаграм Зелимхана Бакаева

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своих ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ против "Краснодара".

Напомним, что "быки" остались без легионеров, позволив им из-за санкций уйти на постоянной или временной основе.

"Игра в любом случае будет тяжёлой. У такой команды, как "Краснодар", не может быть слабых игроков. Если будет недооценка, мы за это поплатимся, потому что уж кто-кто, а "Краснодар" умеет играть", - сказал Бакаев.

"Спартак" примет "Краснодар" в воскресенье, 13 марта, в 19:00 по московскому времени.

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