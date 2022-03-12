Бакаев предостерег "Спартак" от недооценки "Краснодара"
Фото инстаграм Зелимхана Бакаева
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своих ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ против "Краснодара".
Напомним, что "быки" остались без легионеров, позволив им из-за санкций уйти на постоянной или временной основе.
"Игра в любом случае будет тяжёлой. У такой команды, как "Краснодар", не может быть слабых игроков. Если будет недооценка, мы за это поплатимся, потому что уж кто-кто, а "Краснодар" умеет играть", - сказал Бакаев.
"Спартак" примет "Краснодар" в воскресенье, 13 марта, в 19:00 по московскому времени.
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