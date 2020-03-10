Бакаев прокомментировал поражения "Спартака" от "Краснодара"

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев в инстаграме опубликовал пост, посвященный поражению в матче 21-го тура от "Краснодара" (0:1).

"Не опускаем руки! Двигаемся дальше!" - написал Бакаев.

После 21-го тура РПЛ "Спартак" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.

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