Бакаев прокомментировал поражения "Спартака" от "Краснодара"

Теги спартак москвазелимхан бакаев

Бакаев прокомментировал поражения "Спартака" от "Краснодара"

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев в инстаграме опубликовал пост, посвященный поражению в матче 21-го тура от "Краснодара" (0:1).

"Не опускаем руки! Двигаемся дальше!" - написал Бакаев.

После 21-го тура РПЛ "Спартак" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.

А еще: Матч Лиги Чемпионов "Бавария" - "Челси" пройдет без болельщиков| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ракитич может летом перейти в "Ювентус"

Ракитич может летом перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 21 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов