Бакаев прокомментировал своё будущее в "Спартаке"

Фото инстаграм Зелимхана Бакаева

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев заявил о желании остаться в московском клубе.

Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает в июне.

"Остаюсь ли в "Спартаке"? Дай бог! Конечно, хочу остаться", - сказал Бакаев.

В текущем сезоне атакующий хавбек сыграл 23 матча за "Спартак", в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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