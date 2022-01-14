Бакаев прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
Фото инстаграм Зелимхана Бакаева
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев заявил о желании остаться в московском клубе.
Напомним, что контракт 25-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает в июне.
"Остаюсь ли в "Спартаке"? Дай бог! Конечно, хочу остаться", - сказал Бакаев.
В текущем сезоне атакующий хавбек сыграл 23 матча за "Спартак", в которых забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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