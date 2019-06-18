Бакаев: "Рад наконец-то вернуться в "Спартак" и увидеть своих товарищей"

Зелимхан Бакаев прокомментировал свое возвращение в московский "Спартак".



"Очень положительные эмоции. Рад наконец-то вернуться, увидеть своих товарищей, с которыми я тренировался на протяжении долгого времени. Я счастлив снова быть здесь. Наконец-то, мы вместе с братом в одной команде. Давно к этому шли, и вот это произошло. Будем работать и делать всё, чтобы помочь команде.

Кононов встретил хорошо, сказал: "Давай, работай!" Пора достигать новых вершин. Ощущаю, что в этом году вышел на новый уровень. Теперь я в другом месте, поэтому надо продолжать развиваться. Сейчас будет намного тяжелее, чем в прошлом году", - сказал Бакаев.

Футболист дебютировал в "Спартаке" в 2015 году. С августа 2018 года Бакаев выступал в аренде в "Арсенале".

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