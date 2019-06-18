Бакаев: "Рад наконец-то вернуться в "Спартак" и увидеть своих товарищей"

Теги зелимхан бакаевспартак москватрансферыарсенал тула

Бакаев: "Рад наконец-то вернуться в "Спартак" и увидеть своих товарищей"

Зелимхан Бакаев прокомментировал свое возвращение в московский "Спартак".

"Очень положительные эмоции. Рад наконец-то вернуться, увидеть своих товарищей, с которыми я тренировался на протяжении долгого времени. Я счастлив снова быть здесь. Наконец-то, мы вместе с братом в одной команде. Давно к этому шли, и вот это произошло. Будем работать и делать всё, чтобы помочь команде. 

Кононов встретил хорошо, сказал: "Давай, работай!" Пора достигать новых вершин. Ощущаю, что в этом году вышел на новый уровень. Теперь я в другом месте, поэтому надо продолжать развиваться. Сейчас будет намного тяжелее, чем в прошлом году", - сказал Бакаев.

Футболист дебютировал в "Спартаке" в 2015 году. С августа 2018 года Бакаев выступал в аренде в "Арсенале".

Не пропустите: В "Спартаке" оценили вероятность продажи Зе Луиша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов