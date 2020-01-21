Бакаев рассказал, как проходят сборы "Спартака" в ОАЭ

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев в инстаграме рассказал, как проходят сборы красно-белых в ОАЭ.

"ОАЭ - это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере сборы с красно-белыми. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!" - написал в соцсети футболист.

В нынешнем сезоне 23-летний Бакаев участвовал в 23 матчах, забив 6 голов и сделав 8 голевых передач.

После 19 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 22 балла.

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