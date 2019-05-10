Бакаев стал лидером среди бомбардиров тульского "Арсенала"
Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев в матче 28-го тура с "Анжи" реализовал пенальти (1:0, второй тайм).
Этот мяч для футболиста стал восьмым в нынешнем сезоне. Среди бомбардиров тульской команды он является лидером.
Кроме того, Бакаев установил рекорд по количеству голов в одном сезоне РПЛ для "Арсенала".
Ранее только Луке Джорджевичу удавалось забить 7 голов за сезон.
Бакаев играет в "Арсенале" на правах аренды. Тульский клуб арендовал футболиста у "Спартака" летом 2018 года.
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