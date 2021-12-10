Бакаев связал победный гол в ворота "Легии" со съеденным десертом

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Бакаев связал победный гол в ворота "Легии" со съеденным десертом

Фото твиттер "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о забавном диалоге с капитаном команды Георгием Джикией перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Легии".

Напомним, что "красно-белые" выиграли со счётом 1:0, а 25-летний хавбек стал автором победного гола.

"Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: "Не буду я есть!", а он: "Скушай - забьёшь". Я скушал, а он говорит: "Второй съешь - забьёшь два". Я говорю: "Не-не, хватит". Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами", - сказал Бакаев.

Победа над "Легией" позволила "Спартаку" занять первое место в группе ЛЕ и выйти в 1/8 финала.

Не пропустите: Джикия высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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