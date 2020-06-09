Бакаев вернулся в общую группу "Спартака" на базе в Тарасовке

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Бакаев вернулся в общую группу "Спартака" на базе в Тарасовке

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев вернулся в общую группу команды на базе в Тарасовке.

Красно-белые пропустили 23-летнего игрока через традиционный "коридор", поздравив его с возвращением к полноценным тренировкам.

Напомним, 23 мая стало известно, что Бакаев заразился коронавиурсом. Недавно футболист сдал тест на выявление Covid-19, который показал отрицательный результат.

В 20 матчах РПЛ в этом сезоне Бакаев забил 4 гола и отдал 9 передач.

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