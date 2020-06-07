Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к "Спартаку" на сборе

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Бакаев вылечился от коронавируса и присоединился к "Спартаку" на сборе

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев излечился от коронавируса и присоединился к команде на сборе. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Футболист сдал анализы на Covid-19, которые дважды показали отрицательные результаты.

Напомним, у 23-летнего полузащитника 21 мая был выявлен коронавирус. Футболист был помещен на карантин и не тренировался с командой.

Чемпионат России возобновится 19 мая.

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