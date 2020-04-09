Бакаев высказался о потенциале Джордана Ларссона
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился мнением о способностях партнёра по команде Джордана Ларссона.
"У Джордана Ларссона сумасшедший потенциал. Он и дальше будет прогрессировать", - сказал Бакаев.
Прошлым летом "красно-белые" купили шведа за 4 миллиона евро и заключили с ним контракт до 2023 года.
В дебютном сезоне Ларссон сыграл за "Спартак" 23 матча, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Бакаев назвал лучшего тренера в истории "Спартака". | http://soccernews.ru
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