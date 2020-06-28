Бакаев высказался о предстоящем матче "Спартака" с ЦСКА

Хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал об ожиданиях от матча 25-го тура чемпионата России с ЦСКА.



"Дерби будет в любом случае тяжёлым. Они будут выходить и биться. Если расслабимся, они нас накажут. Мы не имеем права выходить расслабленными, с мыслями, что ЦСКА сейчас не готов. К дерби они всегда будут готовы. Без Джикии всегда тяжело играть. Слава богу, что он будет с нами в матче с ЦСКА", - цитирует Бакаева "Матч ТВ".



Московское дерби состоится 30 июня. Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 20:30 (мск).

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