Бакаев высказался о работе с Тедеско

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о работе с новым тренерским штабом команды во главе с Доменико Тедеско.

"Конечно изменения в тренерском штабе пошли на пользу. Хотя и при прежнем штабе мне всё нравилось. Но новый тренер - это всегда свой подход, своя методика. И новые эмоции, которые придают команде сил. Мы легко нашли с тренером общий язык. Сам я на английском говорю пока не очень хорошо, но понимаю многое. А если что, на помощь всегда приходит переводчик.

Что изменилось лично для меня? Позиция. Перевод с фланга в центр. Олег Кононов тоже пробовал меня в центре, но считал, что на фланге от меня всё-таки больше пользы. А Доменико Тедеско решил иначе. Посмотрим, как будет дальше", - сказал Бакаев.

Стоит отметить, что в текущем сезоне хавбек сыграл за "Спартак" 22 матча, забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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