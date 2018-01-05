Бакамбу: "Грустно уходить из "Вильярреала" в середине сезона, но я ничего не могу с этим поделать"



Конголезский нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбу в ближайшее время станет игроком "Бейджин Гуоань", сообщает Marca.

"Я провел в "Вильярреале" два отличных года. Благодарю всех, особенно – товарищей по команде. Немного грустно уходить в середине сезона, но я ничего не могу с этим поделать", – сказал Бакамбу.

Напомним, что китайский клуб заплатит за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро. В воскресенье он пройдет медобследование в Китае.

В текущем сезоне 26-летний Бакамбу забил 14 голов в 21 матче за "подводников".

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