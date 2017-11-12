Бакамбу назвал игрока, который больше всего его поразил в Ла Лиге

Форвард "Вильярреала" Седрик Бакамбу назвал игрока, который больше всего его поразил в испанской Ла Лиге.

"Кто меня больше всего поразил? Лео Месси . Можно ли Неймара сравнивать с ним? Нет, его нельзя сравнивать ни с кем. Как по мне, то, что Месси делает с мячом, не может сделать никакой другой футболист ", - цитирует 26-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси высказался о своем поспешном решении уйти из сборной Аргентины. | soccernews.ru