Бакамбу назвал игрока, который больше всего его поразил в Ла Лиге

Теги седрик бакамбунеймарлионель месси

Бакамбу назвал игрока, который больше всего его поразил в Ла ЛигеФорвард "Вильярреала" Седрик Бакамбу назвал игрока, который больше всего его поразил в испанской Ла Лиге.

"Кто меня больше всего поразил? Лео Месси. Можно ли Неймара сравнивать с ним? Нет, его нельзя сравнивать ни с кем. Как по мне, то, что Месси делает с мячом, не может сделать никакой другой футболист", - цитирует 26-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси высказался о своем поспешном решении уйти из сборной Аргентины. | soccernews.ru

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