Бакамбу стал самым дорогим африканским игроком в истории

Теги седрик бакамбувильярреалбэйцзин гоань

Бакамбу стал самым дорогим африканским игроком в историиНовоиспеченный форвард китайского "Бэйцзин Гоань" Седрик Бакамбу стал самым дорогим африканским игроком в истории.

Так, по сведениям ActuFoot, трансфер конголезца из испанского "Вильярреала" обошелся его нынешнему клубу в 74 миллиона евро, что стало рекордной суммой, выплаченной за футболиста из Черного Континента.

Отметим, что ранее "Бэйцзин Гоань" объявил, что за Бакамбу было заплачено 40 миллионов евро.

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