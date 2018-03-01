Новоиспеченный форвард китайского "Бэйцзин Гоань" Седрик Бакамбу стал самым дорогим африканским игроком в истории.

Так, по сведениям ActuFoot, трансфер конголезца из испанского "Вильярреала" обошелся его нынешнему клубу в 74 миллиона евро, что стало рекордной суммой, выплаченной за футболиста из Черного Континента.

Отметим, что ранее "Бэйцзин Гоань" объявил, что за Бакамбу было заплачено 40 миллионов евро.

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