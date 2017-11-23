Бакамбу вышел на второе место после Адуриса по числу голов в Лиге Европы с 2015 года

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" на выезде обыграл "Астану" со счетом 3:2.

В этом поединке дублем отметился нападающий испанского клуба Седрик Бакамбу.

Стоит отметить, что форвард занимает второе место по числу голов в турнире (2015) после нападающего "Атлетика" Ариса Адуриса (19) с момента своего перехода в "Вильярреал" в 2015 году.

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