Бакари Санья продолжит карьеру в МЛС

"Монреаль Импакт" в своём официальном твиттере объявил о переходе бывшего защитника "Арсенала" и "Манчестер Сити" Бакари Санья.

35-летний француз заключил с канадским клубом контракт до конца 2018 года с опцией продления ещё на один сезон.

Отметим, что последним местом работы Санья был итальянский "Беневенто", в составе которого он сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

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