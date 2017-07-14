Бакайоко готов покинуть "Монако" и перейти в "Челси"

Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко намекнул на свой переход в "Челси".

"Вчерашние события – это сегодняшние воспоминания. То, что будет завтра, – мечты настоящего", – написал Бакайоко в инстаграме, подписав фото на котором он вручает награду детского турнира мальчику в форме "Челси".

Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить за 22-летнего Бакайоко порядка 45 миллионов евро.

Не пропустите: Защитник "Челси" Чалоба перешел в "Уотфорд". | http://soccernews.ru