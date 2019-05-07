Бакайоко грубо ответил Гаттузо и отказался выходить на замену

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Бакайоко грубо ответил Гаттузо и отказался выходить на замену

Словесная перепалка между Дженнаро Гаттузо и Тьемуэ Бакайоко произошла во время матча с "Болоньей" (2:1).

Как сообщает Sky Sports, в середине первого тайма Бакайоко отказался выходить на замену вместо травмированного Лукаса Бильи. Отмечается, что во время перепалки футболист послал тренера.

"Милан" арендовал Бакайоко у "Челси" и имеет право выкупа игрока за 35 миллионов евро.

В этом сезоне Бакайоко провел 39 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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