Бакайоко грубо ответил Гаттузо и отказался выходить на замену

Словесная перепалка между Дженнаро Гаттузо и Тьемуэ Бакайоко произошла во время матча с "Болоньей" (2:1).

Как сообщает Sky Sports, в середине первого тайма Бакайоко отказался выходить на замену вместо травмированного Лукаса Бильи. Отмечается, что во время перепалки футболист послал тренера.

Lo stato di forma del #Milan è riassunto in questi 30 secondi. #Bakayoko che manda a fanculo #Gattuso dopo essersi rifiutato di entrare pic.twitter.com/EnDvfsXyCd — Andrea Cerrato (@cerry_94) 6 мая 2019 г.

"Милан" арендовал Бакайоко у "Челси" и имеет право выкупа игрока за 35 миллионов евро.

В этом сезоне Бакайоко провел 39 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: Бакайоко извинился за опоздание на тренировку "Милана". | http://soccernews.ru