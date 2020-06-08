Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане"

Теги тьемуэ бакайокомиланчелси

Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане"

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко, играющий на данный момент в аренде в "Монако", хочет продолжить карьеру в "Милане", утверждает Tuttosport.

По данным источника, у французского клуба есть возможность выкупить права на игрока, однако "Монако" не будет этого делать. Этим летом 25-летний француз вернется в лондонский клуб, который хочет расстаться с полузащитником.

Футболист хочет вернуться в "Милан", где играл в аренде в прошлом сезоне.

Контракт Бакайоко с "Челси" рассчитан до 30 июня 2022 года. 

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