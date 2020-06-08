Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане"

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко, играющий на данный момент в аренде в "Монако", хочет продолжить карьеру в "Милане", утверждает Tuttosport.



По данным источника, у французского клуба есть возможность выкупить права на игрока, однако "Монако" не будет этого делать. Этим летом 25-летний француз вернется в лондонский клуб, который хочет расстаться с полузащитником.



Футболист хочет вернуться в "Милан", где играл в аренде в прошлом сезоне.



Контракт Бакайоко с "Челси" рассчитан до 30 июня 2022 года.

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