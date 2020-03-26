Бакайоко хочет вернуться в "Милан"
Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко намерен в очередной раз сменить команду, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, 25-летний футболист заинтересован в возвращении в "Милан", где он провёл сезон 2018/19.
Напомним, что сейчас хавбек выступает на правах аренды за "Монако", а его трансфер принадлежит лондонскому "Челси".
Контракт Бакайоко с "синими" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
Не пропустите: "Милан" рассчитывает подписать защитника "Челси". | http://soccernews.ru
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