Бакайоко хочет вернуться в "Милан"

Теги челсимиланмонакотьемуэ бакайоко

Бакайоко хочет вернуться в "Милан"

Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко намерен в очередной раз сменить команду, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 25-летний футболист заинтересован в возвращении в "Милан", где он провёл сезон 2018/19.

Напомним, что сейчас хавбек выступает на правах аренды за "Монако", а его трансфер принадлежит лондонскому "Челси".

Контракт Бакайоко с "синими" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

Не пропустите: "Милан" рассчитывает подписать защитника "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами

The National: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов