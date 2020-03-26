Бакайоко хочет вернуться в "Милан"

Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко намерен в очередной раз сменить команду, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 25-летний футболист заинтересован в возвращении в "Милан", где он провёл сезон 2018/19.

Напомним, что сейчас хавбек выступает на правах аренды за "Монако", а его трансфер принадлежит лондонскому "Челси".

Контракт Бакайоко с "синими" рассчитан до лета 2022 года. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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