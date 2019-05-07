Бакайоко и Гаттузо достигли примирения на благо команды
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо и полузащитник Тьемуэ Бакайоко урегулировали конфликт, пишет журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, в матче 36-го тура Серии А с "Болоньей" (2:1) между тренером и футболистом произошла ссора.
По информации источника стороны побеседовали в присутствии руководителей клуба Леонардо и Паоло Мальдини и пришли к общему соглашению.
Напомним, Бакайко отказался выходить на замену из-за чего между ним и тренером возникла перепалка. В итоге футболист послал Гаттузо.
Не пропустите: Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15