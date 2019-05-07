Бакайоко и Гаттузо достигли примирения на благо команды

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Бакайоко и Гаттузо достигли примирения на благо команды

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо и полузащитник Тьемуэ Бакайоко урегулировали конфликт, пишет журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в матче 36-го тура Серии А с "Болоньей" (2:1) между тренером и футболистом произошла ссора.

По информации источника стороны побеседовали в присутствии руководителей клуба Леонардо и Паоло Мальдини и пришли к общему соглашению.

Напомним, Бакайко отказался выходить на замену из-за чего между ним и тренером возникла перепалка. В итоге футболист послал Гаттузо.

Не пропустите: Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо| http://soccernews.ru
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