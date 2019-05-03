Бакайоко извинился за опоздание на тренировку "Милана"

Внутренний конфликт в "Милане" с участием полузащитника Тьемуэ Бакайоко улажен, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 24-летний француз попросил прощения у партнёров по команде и тренерского штаба за опоздание на тренировку.

Отмечается, что одноклубники и наставник Дженнаро Гаттузо приняли извинения арендованного у "Челси" хавбека.

Напомним, что Бакайоко на час опоздал на занятие, после чего всех игроков закрыли на клубной базе на 5 дней. Также провинившийся футболист был оштрафован на 90 тысяч евро.

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