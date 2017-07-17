Бакайоко: "Меня очень тепло приняли в "Челси"

Новичок "Челси" Тьемуэ Бакайоко высказался о своём переходе в лондонский клуб.

"Меня очень тепло приняли, и я поражён условиями для тренировок и техническим оснащением. Здесь всё сделано с большим размахом. Это, по-моему, идеальное место для игры в футбол. Знаю, что АПЛ - очень сложный чемпионат, один из самых сложных в мире. Тут много силовой борьбы, и я знаю, что тут надо сражаться. Хочу сыграть максимальное количество матчей, развиваться профессионально и прогрессировать под руководством такого тренера, как Конте, а потом - принять участие в чемпионате мира" - цитирует француза официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" заплатил за 22-летнего Бакайоко 40 миллионов евро.

Также читайте: Эменало: "Несмотря на юный возраст, Бакайоко уже имеет богатый опыт". | http://soccernews.ru