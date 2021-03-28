Бакайоко может остаться в "Наполи"

Фото: твиттер Goal South Africa/Автор неизвестен

Абдулай Бакайоко, брат и агент французского полузащитника лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко, который выступает на правах аренды за неаполитанский "Наполи", сообщил, что футболист может остаться в итальянском клубе по окончании сезона.

"У Тьемуэ хорошие отношения с тренером, но кандидатура наставника не влияет на его будущее. Сейчас все его мысли связаны с концовкой сезона. Он счастлив в "Наполи", но пока что никаких переговоров не было", - приводит слова Абдулая Бакайоко Goal.com.

В нынешнем сезоне 26-летний Бакайоко провел за "Наполи" 35 поединков во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2022 года.

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