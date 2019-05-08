Бакайоко может сменить "Милан" на "Интер"

Хавбек "Милана" Темуе Бакайоко летом может перейти в другой клуб. Об этом пишет Sport Mediaset,.

По данным издания, на 24-летнего француза нацелился "Интер". "Милан" не планирует выкупать права у "Челси". Одной из причин стал конфликт футболиста с Дженнаро Гаттузо.

Стоимость игрока - 35 миллионов евро. Бакайоко, скорее всего, вернется в "Челси", а после будет арендован "Интером" за 5-6 миллионов евро с правом выкупа за 30-32 миллиона.

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