Бакайоко может стать одноклубником Кокорина

Фото инстаграм Тьемуэ Бакайоко

"Фиорентина" может во время летнего трансферного окна усилиться полузащитником "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "фиалки" всерьёз рассматривают вариант с арендой 26-летнего футболиста.

Подписать французского хавбека просит новый главный тренер "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо, который уже работал с ним в "Милане" и "Наполи".

Напомним, что за итальянский клуб выступает бывший нападающий "Зенита" и "Спартака" Александр Кокорин.

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