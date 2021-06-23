Бакайоко может вернуться в "Милан"

Фото: инстаграм Тьемуэ Бакайоко/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к французскому полузащитнику лондонского "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением хавбека в летнее трансферное окно. Впрочем, купить француза будет непросто, так как "Челси" оценивает его в 30 миллионов евро.

Напомним, что Бакайоко уже ранее выступал за "Милан" в сезоне-2018/2019 на правах аренды.

В минувшем сезоне 26-летний Бакайоко на правах аренды играл за "Наполи", провел 44 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2022 года.

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