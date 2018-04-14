Бакайоко может вернуться в "Монако"

Центральный полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко не лучшим образом чувствует себя в Лондоне и рассматривает возможность возвращения в "Монако".

Как сообщает The Sun, монегаски хотят вернуть 23-летнего хавбека, но многое будет зависеть от того, кто станет следующим наставником "Челси".

Лондонцы летом 2017 года заплатили за Бакайоко 40 миллионов евро, в текущем сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 передачи. В целом, игра хавбека на Туманном Альбионе регулярно подвергается критики, в связи с чем сам футболист испытывает дискомфорт, а клуб раздумывает над его продажей..

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