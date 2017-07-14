Бакайоко намекает на свой скорый переход в "Челси"

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Бакайоко намекает на свой скорый переход в "Челси"

Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко не скрывает, что вскоре станет игроком "Челси".

Об этом свидетельствуют фотографии, появившиеся в интернете. Сначала футболист в своём инстаграме выложил фото с базы "синих" в Кобхэме. Также в сети есть снимок, на котором француз запечатлён рядом с домашним стадионом лондонского клуба "Стемфорд Бридж".

Ожидается, что "Челси" заплатит за Бакайоко 45 миллионов евро, после чего стороны заключат пятилетний контракт.

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