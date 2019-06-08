Бакайоко определился со своим будущим

Французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко принял решение о своём будущем.

Агент и брат футболиста Абдулайе Бакайоко заявил, что 24-летний хавбек собирается покинуть "Милан" и вернуться в "Челси".

"Есть много сильных клубов, которые проявляют интерес к Бакайоко, но он отдаёт приоритет "Челси". Клуб будет играть в Лиге Чемпионов, а мы ищем стабильности. Поэтому Тьемуэ решил остаться там", - цитирует агента France Football.

Бакайоко провёл в "Милане" минувший сезон на правах аренды, в его активе 42 матча, 1 гол и 1 ассист.

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