Бакайоко перекрасил волосы в клубные цвета "Челси"

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко представил публике свой новый имидж.

23-летний француз покрасил волосы в клубные цвета. Таким образом, он выполнил обещание перекраситься после своего дебютного гола в АПЛ.

В этом сезоне Бакайоко сыграл за "Челси" 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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