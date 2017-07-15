Бакайоко перешёл в "Челси"

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Бакайоко перешёл в "Челси"

Хавбек "Монако" Тьемуэ Бакайоко стал игроком "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. 22-летний француз заключил с "синими" контракт до лета 2022 года.

Бакайоко выступал за "Монако" с 2014 года, сыграл 92 матча и забил 5 голов. Ранее защищал цвета "Ренна". За сборную Франции сыграл 1 матч. 

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