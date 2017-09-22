Бакайоко попал в ДТП

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко попал в дорожно-транспортное происшествие по пути с тренировки домой, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французу удалось избежать травм.

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