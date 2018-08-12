Бакайоко прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в "Милан"

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Бакайоко прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в "Милан"

Французский полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко прибыл в Италию, чтобы перейти в "Милан", сообщает MilanNews.it.

По сведениям издания, футболист остановился в миланском отеле Westin Palace, а в понедельник пройдет медицинское обследование.

Если все будет в порядке, то "Милан" арендует 23-летнего Бакайоко на один сезон с правом выкупа за 30-35 миллионов евро. 

Не пропустите: В понедельник "Милан" должен закрыть сделку по очередному своему новичку. | http://soccernews.ru

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