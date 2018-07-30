Бакайоко принял решение по своему будущему

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Бакайоко принял решение по своему будущему

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко принял решение по своему будущему, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 23-летний француз готов остаться в лондонском клубе и бороться за место в стартовом составе команды.

В связи с этим, Бакайоко намерен отклонить предложения от "Севильи", "Интера" и "Милана", которые проявляют к нему интерес. | http://soccernews.ru

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