Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко принял решение по своему будущему, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 23-летний француз готов остаться в лондонском клубе и бороться за место в стартовом составе команды.

В связи с этим, Бакайоко намерен отклонить предложения от "Севильи", "Интера" и "Милана", которые проявляют к нему интерес. | http://soccernews.ru