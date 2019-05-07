Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо

Теги милантьемуэ бакайокодженнаро гаттузо

Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо

Хавбек "Милана" Тьемуэ Бакайоко рассказал свою версию конфликта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура Серии А против "Болоньи" (2:1).

"Уже несколько недель СМИ постоянно пишут обо мне, но я ничего не говорил и продолжал работать. Но то, что было написано в прессе по поводу инцидента в матче с "Болоньей", требует незамедлительной реакции. Недопустимо, что меня представляют как игрока, который отказался выходить на поле после просьбы тренера и не уважает свой клуб и партнёров.

Я начал матч на скамейке запасных, но был готов отдаться игре на 200 процентов, даже если бы меня выпустили на пять минут. Когда Билья получил травму, мне сказали готовиться к выходу на поле. Этим я и занялся. Я разминался две или три минуты и был готов вступить в игру, но затем мне сказали вернуться на скамейку. Это произошло между 23-й и 26-й минутами первого тайма.

Когда я вернулся на скамейку, тренер обратился ко мне со словами, которые я не ожидал услышать. Я лишь повторил то, что сказал Гаттузо. Ничего более. Давайте проясним: я никогда не отказывался разминаться. На видео всё отчётливо видно. Я лишь хотел помочь своим партнёрам, что я делал на протяжении всего времени в клубе и что буду делать до конца сезона. Вперёд, "Милан", - написал футболист в инстаграме.

Напомним, что, по версии СМИ, Бакайоко отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо во время перепалки.

Француз выступает за "Милан" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Челси".

Не пропустите: Гаттузо - о конфликте с Бакайоко: "Поговорю с ним на своём языке без камер". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура

Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Интер Милан Интер Милан 35 63
4 Аталанта Аталанта 35 62
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 35 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
Полная таблица

топ-5 тегов