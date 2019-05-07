Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо
Хавбек "Милана" Тьемуэ Бакайоко рассказал свою версию конфликта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура Серии А против "Болоньи" (2:1).
"Уже несколько недель СМИ постоянно пишут обо мне, но я ничего не говорил и продолжал работать. Но то, что было написано в прессе по поводу инцидента в матче с "Болоньей", требует незамедлительной реакции. Недопустимо, что меня представляют как игрока, который отказался выходить на поле после просьбы тренера и не уважает свой клуб и партнёров.
Я начал матч на скамейке запасных, но был готов отдаться игре на 200 процентов, даже если бы меня выпустили на пять минут. Когда Билья получил травму, мне сказали готовиться к выходу на поле. Этим я и занялся. Я разминался две или три минуты и был готов вступить в игру, но затем мне сказали вернуться на скамейку. Это произошло между 23-й и 26-й минутами первого тайма.
Когда я вернулся на скамейку, тренер обратился ко мне со словами, которые я не ожидал услышать. Я лишь повторил то, что сказал Гаттузо. Ничего более. Давайте проясним: я никогда не отказывался разминаться. На видео всё отчётливо видно. Я лишь хотел помочь своим партнёрам, что я делал на протяжении всего времени в клубе и что буду делать до конца сезона. Вперёд, "Милан", - написал футболист в инстаграме.
Напомним, что, по версии СМИ, Бакайоко отказался выходить на замену и оскорбил Гаттузо во время перепалки.
Француз выступает за "Милан" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Челси".
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|35
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|Аталанта
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|Милан
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|Рома
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|Торино
|35
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|Лацио
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|Сампдория
|35
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|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
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|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
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|15
|Болонья
|35
|37
|16
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|35
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