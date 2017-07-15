Бакайоко: "Прошло всего два дня, а я уже скучаю по "Монако"

Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко заявил, что скучает по своему клубу.

Сейчас игрок находится в Лондоне, где должен подписать контракт с "Челси".

"Прошло всего два дня, а я уже скучаю по тебе", - написал он, выложив фото из лондонского аэропорта "Хитроу".

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