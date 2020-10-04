Бакайоко проведет нынешний сезон в аренде в "Наполи"

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Бакайоко проведет нынешний сезон в аренде в "Наполи"

Хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко проведет нынешний сезон в аренде в "Наполи". Об этом сообщает журналист Goal Низаар Кинселла.

По данным источника, в контракте отсутствует опция выкупа. Сообщается, что итальянский клуб заплатит за аренду 26-летнего игрока 5 миллионов евро.

Прошлый сезон Бакайоко провел в "Монако" на правах аренды, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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