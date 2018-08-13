Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко успешно прошёл медобследование в "Милане", сообщает Goal.com.

Ожидается, что в ближайшее время "россонери" официально объявят о переходе 23-летнего француза.

Напомним, что речь идёт о годичной аренде за 5 миллионов евро с правом выкупа за 35 миллионов.

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