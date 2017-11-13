Бакайоко: "Вызванные в сборную Франции Матюиди, Рабьо и Канте - не лучше меня"

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Бакайоко: "Вызванные в сборную Франции Матюиди, Рабьо и Канте - не лучше меня"

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко недоволен тем, что его не вызвали в сборную Франции.

"Я разочарован не вызовом в сборную, но все еще надеюсь попасть на Чемпионат Мира в России. Я играю за топ-клуб и это немаловажный факт. Вызванные в сборную Франции Матюиди, Рабьо и Канте - не лучше меня. Я уважаю выбор тренера, но все-таки хочу в сборную", - приводит слова Бакайоко L`Equipe.

В этом сезоне 23-летний Бакайоко провел за "Челси" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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